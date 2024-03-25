Чемпіон світу та Європи розпочав свій тренерський шлях у Комо. Незабаром повинен вийти документальний фільм про Фабрегаса, і клуб вирішив підігріти інтерес емоційним уривком. Якщо в роки ігрової кар'єри Сеск відзначався інтелігентністю та спокоєм, то зараз він готовий розірвати підопічних.

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"Всю гру ви говорите. Грайте! Витягніть свої яйця на поле і грайте! Не треба постійно говорити: "Чому він, чому я". Якщо помилився – заспокойся, скажи собі "стоп". Натомість у нас завжди ці йо*ані розмови і ніякої гри на полі", – лютував 36-річний Фабрегас у роздягальні.

Насправді результати Комо непогані. Під керівництвом Фабрегаса "озерні" набрали 34 очки у 18 турах і претендують на підвищення до Серії А.

A sneak peak of the upcoming @cesc4official documentary following his intense journey from player to coach.



Release date and further trailers coming soon… pic.twitter.com/si1Hk0eWTt — Como1907 (@Como_1907) March 22, 2024

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