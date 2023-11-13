Комо официально объявил об увольнении главного тренера Морено Лонго.

Легенда Интера начал "взрослую" тренерскую карьеру на родине

Решение выглядит нелогичным, ведь команда как раз набрала хорошую форму. Комо добыл 7 очков в 3 турах и поднялся в зону плей-офф Серии В. Впрочем, руководство клуба решило менять рулевого перед международной паузой.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Сеск Фабрегас, также являющийся акционером клуба. Чемпион мира и Европы летом объявил о завершении игровой карьеры, возглавил молодежку Комо, а теперь получил шанс поработать на взрослом уровне. Дебют 36-летнего испанца ожидается 25 ноября – домашний матч против Фаралписало, худшей команды дивизиона.

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