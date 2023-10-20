Бывший нападающий Интера и сборной Уругвая Альваро Рекоба получил шанс проявить себя на серьезном уровне в роли тренера.

Насьональ Монтевидео официально объявил о назначении 47-летнего специалиста новым главным тренером. Подробности сделки не разглашаются.

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Насьональ завершил уругвайскую Апертуру на втором месте, но Клаусура началась посредственно. Поражение от Бостона Ривер стало последней каплей, чтобы уволить предыдущего тренера Альваро Гутьерреса.

Рекоба имел яркую карьеру игрока, в том числе выиграл 7 трофеев с миланским Интером. Впрочем, Эль Чино еще никогда самостоятельно не тренировал взрослые команды, имея только опыт ассистента или главного в молодежках.

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