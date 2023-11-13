Комо офіційно оголосив про звільнення головного тренера Морено Лонго.

Легенда Інтера розпочав "дорослу" тренерську кар'єру на батьківщині

Рішення виглядає нелогічним, адже команда саме набрала хорошу форму. Комо здобув 7 очок у 3 турах і піднявся до зони плей-офф Серії В. Втім, керівництво клубу вирішило змінювати керманича перед міжнародною паузою.

Виконувачем обов'язків головного тренера став Сеск Фабрегас, який також є акціонером клубу. Чемпіон світу та Європи влітку оголосив про завершення ігрової кар'єри, очолив молодіжку Комо, а тепер отримав шанс попрацювати на дорослому рівні. Дебют 36-річного іспанця очікується 25 листопада – домашній матч проти Фаралпісало, найгіршої команди дивізіону.

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