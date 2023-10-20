Папу Гомес отстранен от футбола на 2 года из-за положительного результата допинг-теста в ноябре 2022 года, когда игрок еще выступал в Севилье, информирует Relevo.

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По версии футболиста, он принял сироп одного из своих детей без предварительной консультации с врачами. Дисквалификация ставит под угрозу карьеру 35-летнего Гомеса, который может подать апелляцию. Именно из-за этого Папу долго оставался без клуба после ухода из Севильи.

Напомним, что чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины присоединился к Монце в конце сентября этого года. Гомес успел поиграть в Металлисте с 2013 по 2014 годы.

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