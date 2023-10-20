Папу Гомес відсторонений від футболу на 2 роки через позитивний результат допінг-тесту в листопаді 2022 року, коли гравець ще виступав у Севільї, інформує Relevo.

Погба знову здав позитивний допінг-тест – зірці Ювентуса загрожує 4-річна дискваліфікація

За версією футболіста, він прийняв сироп одного зі своїх дітей без попередньої консультації з лікарями. Дискваліфікація ставить під загрозу кар'єру 35-річного Гомеса, який може подати апеляцію. Саме через це Папу довго залишався без клубу після відходу з Севільї.

Нагадаємо, що чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини приєднався до Монци наприкінці вересня цього року. Гомес встиг пограти у Металісті з 2013 по 2014 роки.

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