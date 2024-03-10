МЛС, 3-й тур

Торонто – Шарлотт – 1:0

Гол: Инсинье, 80

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Торонто нужна была победа, чтобы не отстать от первой строчки. В первом тайме хозяева имели преимущество, но не смогли забить. По перерыве ситуация не изменилась. Принес три очка Торонто Лоренцо Инсинье. Чемпион Европы в составе сборной Италии фантастическим дальним ударом положил мяч в сетку ворот, не оставив шанса голкиперу.

Торонто благодаря победе набрал семь баллов после трех туров. Столько же имеет и лидер турнирной таблицы Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Шарлотт находится на восьмом месте с четырьмя очками.

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