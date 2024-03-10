МЛС, 3-й тур

Торонто – Шарлотт – 1:0

Гол: Інсіньє, 80

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Торонто потрібна була перемога, щоб не відстати від першої сходинки. У першому таймі господарі мали перевагу, але не змогли забити. По перерві ситуація не змінилася. Три очки Торонто приніс Лоренцо Інсіньє. Чемпіон Європи у складі збірної Італії фантастичним дальнім ударом поклав м'яч у сітку воріт, не залишивши шансів голкіперу.

Торонто завдяки перемозі набрав сім балів після трьох турів. Стільки ж має і лідер турнірної таблиці Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі. Шарлотт перебуває на восьмому місці з чотирма очками.

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