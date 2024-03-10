Чемпіон Європи фантастичним ударом приніс перемогу своїй команді та наздогнав клуб Мессі – відео шедевра
Торонто переграв Шарлотт (1:0) у третьому турі МЛС. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
МЛС, 3-й тур
Торонто – Шарлотт – 1:0
Гол: Інсіньє, 80
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Торонто потрібна була перемога, щоб не відстати від першої сходинки. У першому таймі господарі мали перевагу, але не змогли забити. По перерві ситуація не змінилася. Три очки Торонто приніс Лоренцо Інсіньє. Чемпіон Європи у складі збірної Італії фантастичним дальнім ударом поклав м'яч у сітку воріт, не залишивши шансів голкіперу.
Торонто завдяки перемозі набрав сім балів після трьох турів. Стільки ж має і лідер турнірної таблиці Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі. Шарлотт перебуває на восьмому місці з чотирма очками.
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