В первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ Нэшвилл на своем поле не удержал победу над Интером Майами. В составе гостей забили суперзвезды – Луис Суарес и Лионель Месси.

Суарес спас Интер Майами от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ – Луис еще и ассистировал Месси

Аргентинец имел все шансы завершить игру досрочно. На 72-й минуте он получил грубый удар в ногу от Лукаса Макнотона. Защитник хозяев выбил мяч и по инерции зарядил Месси в голень. Повезло, что опорной у Лео была другая нога, иначе избежать серьезной травмы (или даже перелома) не удалось бы.

Интересно, что по итогам этого эпизода игрока Нэшвилла никак не наказали. Очевидно, рефери решил, что Месси сам подставился под удар, пытаясь заблокировать мяч, но не успел. В конце концов, именно Макнотон контролировал мяч и успел его выбить до контакта, поэтому решение арбитров можно понять.