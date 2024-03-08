Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала, 1-й матч

Нэшвилл – Интер Майами – 2:2

Голы: Шаффелберг, 4, 47 – Месси, 52, Суарес, 90+5

Уже на 4-й минуте Шаффелберг вывел Нэшвилл вперед, воспользовавшись провалом защиты Интера. Месси мог сравнять счет до перерыва, но не перебросил вратаря. Не успел второй тайм начаться, а Шаффелберг оформил дубль, на этот раз классно пробив в дальнюю девятку.

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Спустя 5 минут Месси отквитал один мяч – Лео пробил точно в угол, а отдал ему под удар Суарес. Диего Гомес, казалось, сравнял счет, но сделал это из офсайда. Аналогично отменили гол Мура в ворота Интера. Игра шла к поражению клуба Бекхэма, но Суарес на последних секундах замкнул навес Бускетса. Что касается Кривцова, то украинец провел на поле всю игру.

Судьба противостояния определится в ответном матче – Интер Майами примет Нэшвилл у себя дома 14 марта.

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