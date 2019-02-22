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Челси выступил с официальным заявлением о запрете ФИФА на регистрацию игроков

16:09 116 Читати українською
Челси выступил с официальным заявлением о запрете ФИФА на регистрацию игроков
Маурицио Сарри / Соцсети

Челси не согласен с решением ФИФА о трансферном бане и подаст апелляцию.

"Футбольный клуб Челси категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета ФИФА и обжалует это решение.

Клуб хочет подчеркнуть, что он уважает важную работу, которую ФИФА проводит по защите несовершеннолетних, и полностью сотрудничал с ФИФА на протяжении всего расследования.

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Мы приветствуем тот факт, что ФИФА признала, что клуб не делал нарушений относительно 63 игроков из этого списка, но в клубе крайне разочарованы тем, что ФИФА не приняла заявления клуба по остальным 29 игроков.

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Футбольный клуб Челси действовал в соответствии с правилами и вскоре подаст апелляцию в ФИФА", – говорится в официальном заявлении Челси на сайте клуба.

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Челси Челси Англия ФИФА Трансферы Челси
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