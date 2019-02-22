toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

14:14 883 Читати українською
Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Динамо узнало соперника

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, киевское Динамо сыграет против Челси.

Киевский клуб узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, им стал лондонский Челси.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция – Динамо узнает соперника

К слову, матчи следующего раунда второго по престижности клубного евротурнира состоятся 7 и 14 марта. Первый поединок "бело-синие" сыграют на выезде, а ответный матч состоится на дома.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Напомним, Динамо заняло первое место в группе с Яблонцем, Астаной и Ренном, а в 1/16 финала одолело Олимпиакос с общим счетом 3:2.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Жеребьевка ЛЕ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
0
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук