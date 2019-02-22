Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, киевское Динамо сыграет против Челси.

Киевский клуб узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы, им стал лондонский Челси.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: онлайн-трансляция – Динамо узнает соперника

К слову, матчи следующего раунда второго по престижности клубного евротурнира состоятся 7 и 14 марта. Первый поединок "бело-синие" сыграют на выезде, а ответный матч состоится на дома.

Динамо – Олимпиакос: Бойко фантастичен, Соль результативен, успех команды – последняя надежда Украины в Лиге Европы

Напомним, Динамо заняло первое место в группе с Яблонцем, Астаной и Ренном, а в 1/16 финала одолело Олимпиакос с общим счетом 3:2.