Челси запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие 2 трансферных окна – официальное решение ФИФА

Лондонское Челси не сможет подписывать новых футболистов в течение ближайшего календарного года.

Дисциплинарный комитет ФИФА решил наложить на Челси трансферный бан. Клуб признан виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков.

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Всего было идентифицировано 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации футболистов, сообщает официальный сайт ФИФА.

В связи с этим "синие" не смогут подписывать игроков летом 2019-го и в январе 2020-го года. Запрет распространяется на команды всех возрастов.

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Правда, лондонский клуб может обжаловать решение международной ассоциации в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения – в Спортивном арбитражном суде.