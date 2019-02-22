Челсі виступив з офіційною заявою щодо заборони ФІФА на реєстрацію гравців

Челсі не згодний з рішенням ФІФА щодо трансферного бану та подасть апеляцію.

"Футбольний клуб Челсі категорично спростовує висновки дисциплінарного комітету ФІФА і оскаржить це рішення.

Клуб хоче підкреслити, що він поважає важливу роботу, яку ФІФА проводить щодо захисту неповнолітніх, і повністю співпрацював з ФІФА протягом усього розслідування.

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Ми вітаємо той факт, що ФІФА визнала, що клуб не робив порушень відносно 63 гравців з цього списку, але в клубі вкрай розчаровані тим, що ФІФА не прийняла заяви клубу щодо решти 29 гравців.

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Футбольний клуб Челсі діяв відповідно до правил і незабаром подасть апеляцію у ФІФА", – йдеться у офіційній заяві Челсі на сайті клубу.