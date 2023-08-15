Челси активировал клаусулу в контракте Майкла Олисе из Кристал Пэлас в размере 35 млн фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

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Единственной проблемой является травма Майкла, из-за которой он пропустил молодежный Евро-2023. Ранее сообщалось, что Майкл желает присоединиться именно к лондонцам и у него уже есть договоренность с клубом.

Напомним, Майкл Олисе выступает за Кристал Пэлас с 2021 года. За "орлов" он сыграл 71 матч, забив шесть голов и отдав 19 результативных передач.

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