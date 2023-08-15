Челсі активував клаусулу в контракті Майкла Олісе з Крістал Пелас у розмірі 35 млн фунтів стерлінгів, повідомляє The Athletic.

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Єдиною проблемою є травма Майкла, через яку він пропустив молодіжний Євро-2023. Раніше повідомлялось, що Майкл бажає приєднатися саме до лондонців і в нього вже є домовленість з клубом.

Нагадаємо, Майкл Олісе виступає за Крістал Пелас з 2021 року. За "орлів" він зіграв 71 матч, забивши шість голів та віддавши 19 результативних передач.

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