Молодой француз попал на радар сразу двух грандов АПЛ. Манчестер Сити и Челси интересуются вингером Кристал Пэлас Майклом Олисе.

Челси оформил трансфер защитника сборной Франции – снова большие деньги и долгий контракт

Как информирует Фабрис Овкинс, лондонцы сделали устное предложение "орлам". "Синие" предложили 30 миллионов евро по Олисе. Однако Челси не хочет спешить с письменным предложением из-за травмы игрока, которую он получил во время молодежного чемпионата мира U21. Отмечается, что Майкл хочет присоединиться именно к лондонцам и у него уже есть договоренность с клубом.

Напомним, Майкл Олисе выступает за Кристал Пэлас с 2021 года. За "орлов" он сыграл 71 матч, забив шесть голов и отдав 19 результативных передач.

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