Английский талант Коул Палмер сменил один топ-клуб на другой, чтобы получить больше шансов закрепиться в АПЛ.

Палмер перешел из Манчестер Сити в Челси, сообщает официальный сайт "синих". Футболист подписал 7-летний контракт с возможностью продления еще на сезон.

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Клубы официально не разглашают сумму трансфера, однако все инсайдеры сходятся на сумме 40 миллионов фунтов + еще 2,5 миллиона в виде бонусов.

Издание Sky Sports подсчитало, что после приобретения Палмера расходы Тодда Бёли в Челси превысили миллиард фунтов.

Коул может сыграть на позиции атакующего хавбека, но Гвардиола использовал его на флангах атаки. Палмер усилит конкуренцию для Мудрика.

После ухода Мареза Палмер получил небольшой шанс в основе Сити и забил в финалах Суперкубков Англии и УЕФА. Однако со стартом АПЛ он сел в запас.

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