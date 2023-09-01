Англійський талант Коул Палмер змінив один топ-клуб на інший, щоб отримати більше шансів закріпитися в АПЛ.

Палмер перейшов з Манчестер Сіті в Челсі, повідомляє офіційний сайт "синіх". Футболіст підписав 7-річний контракт з можливістю продовження ще на сезон.

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Клуби офіційно не розголошують суму трансферу, однак всі інсайдери сходяться на сумі 40 мільйонів фунтів + ще 2,5 мільйона у вигляді бонусів.

Видання Sky Sports підрахувало, що після придбання Палмера витрати Тодда Бьолі в Челсі перевищили мільярд фунтів.

Коул може зіграти на позиції атакувального хавбека, але Гвардіола використовував його на флангах атаки. Палмер посилить конкуренцію для Мудрика.

Після відходу Мареза Палмер отримав невеличкий шанс в основі Сіті та забив у фіналах Суперкубків Англії та УЄФА. Однак зі стартом АПЛ він сів у запас.

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