Мудрик вернулся к тренировкам в составе Челси – позитивные новости для сборной Украины
Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает восстановление от повреждения.
Мудрик пропустил матчи против Лутона в чемпионате и с Уимблдоном в Кубке английской лиги из-за повреждения, которое получил на тренировке.
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Впрочем, Михаил уже вернулся к занятиям – в своем Instagram Михаил поделился фотографией, где украинец оказался в объятиях Мало Гюсто. Украинец подписал ее: "Рад вернуться".
К слову, уже завтра Челси проведет поединок против Ноттингем Форест (начало в 17:00), после чего в футболе начинается перерыв на матчи сборных. Украина в сентябре проведет матчи отбора к Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).
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