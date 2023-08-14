У Эквадорца уже несколько месяцев есть договоренность с Челси, но Брайтон не спешил давать согласие на трансфер, пытаясь выторговать за Кайседо как можно большую компенсацию. В конце концов, тактика "чаек" сработала.

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Челси пришлось подняться с 80 миллионов фунтов до 115 млн. Именно на таких условиях закроют трансфер, утверждает Фабрицио Романо. Это будет новый рекорд для британских клубов. Кайседо подпишет контракт на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

Стоит заметить, что Брайтону очень помог интерес Ливерпуля. Мерсисайдцы пытались помешать Челси, предложив за Мойзеса 110 миллионов. Именно поэтому лондонцам пришлось еще раз поднимать ставки. Ожидается, что Кайседо сможет сыграть за "синих" уже в субботу против Вест Хэма.

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