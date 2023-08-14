Еквадорець уже кілька місяців має домовленість з Челсі, але Брайтон не поспішав давати згоду на трансфер, намагаючись виторгувати за Кайседо якомога більшу компенсацію. Зрештою, тактика "чайок" спрацювала.

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Челсі довелося піднятися з 80 мільйонів фунтів до 115 млн. Саме на таких умовах закриють трансфер, стверджує Фабріціо Романо. Це буде новий рекорд для британських клубів. Кайседо підпише контракт на 8 років з опцією продовження ще на один сезон.

Варто зауважити, що Брайтону дуже допоміг інтерес Ліверпуля. Мерсисайдці намагалися завадити Челсі, запропонувавши за Мойзеса 110 мільйонів. Саме тому лондонцям довелося ще раз піднімати ставки. Очікується, що Кайседо зможе зіграти за "синіх" вже у суботу проти Вест Хема.

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