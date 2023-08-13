"С самого начала матча было сложно, но я доволен, как мы добавляли в игре и как мы начали доминировать и заставлять Ливерпуль отходить все глубже. Я не знаю, сможем ли мы быть более солидными. Нам нужно создавать больше моментов, чтобы иметь возможность забивать больше голов Это первый шаг, я доволен.

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Не думаю, что ничья – справедливый результат. Считаю, что мы заслужили немного большего. Мы чувствуем себя довольными, но одновременно и разочарованными, потому что хотели победить и заслужили победу, но это только начало. Нам нужно расти каждый день.

Мы пропустили всего один удар в створ ворот от Ливерпуля. Думаю, что команда была сплочена. Нам нужны хорошие игроки, нам нужно улучшить состав. Главное – найти правильную комбинацию", – цитирует Почеттино ВВС.

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