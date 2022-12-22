18-летний хавбек Андрей Сантос близок к переходу в лондонский гранд.

Челси закрывает трансфер Сантоса из Васко да Гама, сообщает The Athletic. Переход на финальной стадии, стороны уже согласовали условия личного контракта.

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На талантливого хавбека также претендовали Манчестер Сити и Ньюкасл, однако бразилец сделал выбор в пользу Челси. Васко да Гама владеет 70% прав на Сантоса, добавляет журналист Лукас Педроса.

Андрей мог покинуть Бразилию бесплатно, но переподписал контракт с Васко да Гама, чтобы помочь клубу заработать. Юному футболисту пообещали, что отпустят в Европу, если поступит хорошее предложение.

Сантос с апреля играет в стартовом составе и даже забил 8 голов. Андрей также является основным футболистом молодежной сборной Бразилии.

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