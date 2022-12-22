18-річний хавбек Андрей Сантос близький до переходу в лондонський гранд.

Челсі закриває трансфер Сантоса з Васко да Гама, повідомляє The Athletic. Перехід на фінальній стадії, сторони вже погодили умови особистого контракту.

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На талановитого хавбека також претендували Манчестер Сіті та Ньюкасл, однак бразилець зробив вибір на користь Челсі. Васко да Гама володіє 70% прав на Сантоса, додає журналіст Лукас Педроса.

Андрей міг покинути Бразилію безкоштовно, але перепідписав контракт з Васко да Гама, щоб допомогти клубу заробити. Юному футболісту пообіцяли, що відпустять в Європу, якщо надійде хороша пропозиція.

Сантос з квітня грає в стартовому складі та навіть забив 8 голів. Андрей також є основним футболістом молодіжної збірної Бразилії.

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