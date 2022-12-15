Реал договорился с Палмейрас о переходе 16-летнего Эндрика, сообщает официальный сайт клуба. Форвард присоединится к Мадриду летом 2024-го, когда достигнет совершеннолетия, а до этого будет выступать в Бразилии.

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Стороны не раскрывают финансовые детали, однако авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что трансфер обойдется Реалу в 60 миллионов евро: 35 млн фиксированной платы + 25 млн потенциальных бонусов.

Подробности контракта также рассказывает журналист. По его данным, Эндрик подписал соглашение на 3 года, с возможностью продления еще на 3. Таким образом, Эндрик связал свою карьеру с Реалом до 2030-го.

Бразилец уже играет на взрослом уровне и успел стать самым молодым автором гола в истории Палмейрас. В активе форварда 7 матчей за первую команду, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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