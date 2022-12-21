Игроки, ярко заявившие о себе на чемпионате мира, имеют шанс пойти на повышение.

Турнир в Катаре заставил Чесли скорректировать список своих трансферных целей. Руководство клуба совместно с тренерским штабом выделило четырех игроков, которых попытается подписать, утверждает Daily Express.

Реал видит Лунина своим первым номером – план на несколько лет с участием сенсации ЧМ-2022

По информации источника, прежде всего речь идет о полузащитнике Брайтона и сборной Аргентины Алексисе Мак Аллистере, который стал одним из открытий ЧМ-2022. То же самое можно сказать о хорватском голкипере Доминике Ливаковиче.

Кроме того, лондонцы готовы включиться в борьбу за Коди Какпо – нидерландец может стать заменой для Армандо Бройя, выбывшего до конца сезона из-за сложной травмы. Приглашение Адриена Рабьо рассматривают как поиск замены Н'Голо Канте и Жоржиньо. У обоих лидеров завершаются контракты.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива