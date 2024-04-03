Англичанин перешел к "синим" из Манчестер Сити в сентябре 2023 года. Сейчас Коул Палмер является важнейшим игроком Челси.

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Как информирует The Telegraph, что Челси собирается вознаградить вингера улучшенным контрактом, предусматривающим значительное повышение зарплаты. Сейчас 21-летний игрок зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Палмера рассчитан на 7 лет с опцией продления еще на год. Пока переговоры с игроком не запланированы, но в Челси понимают, что Коул заслуживает большего, чем получает сейчас.

В текущем сезоне вингер провел 24 игры в АПЛ за лондонцев. В его активе 13 голов и восемь результативных передач. Палмер – лучший бомбардир своей команды на данный момент.

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