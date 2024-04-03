Англієць перейшов до "синіх" з Манчестер Сіті у вересні 2023 року. Наразі Коул Палмер є найважливішим гравцем Челсі.

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Як інформує The Telegraph, що Челсі збирається винагородити вінгера поліпшеним контрактом, що передбачає значне підвищення зарплати. Зараз 21-річний гравець заробляє 80 тисяч фунтів на тиждень.

Контракт Палмера розрахований на 7 років з опцією продовження ще на рік. Поки переговори з гравцем не заплановані, але в Челсі розуміють, що Коул заслуговує на більше, ніж отримує зараз.

У поточному сезоні вінгер провів 24 гри в АПЛ за лондонців. В його активі 13 голів та вісім результативних передач. Палмер – найкращий бомбардир своєї команди на цю мить.

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