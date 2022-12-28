Полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес остается одним из самых желанных игроков на трансферном рынке.

Челси сделал предложение Бенфике по Энцо Фернандесу – за аргентинца дают 120 млн евро и еще 10 млн бонусами, сообщает журналист Педро Алмейда.

Два клуба предложили Бенфике 127 миллионов евро за чемпиона мира

Впрочем, такую же сумму (120 млн евро) предлагают и другие английские гранды – Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Сообщалось и о неназванном клубе из Испании.

К слову, Энцо Фернандес проводит свой первый сезон в Европе. 21-летний аргентинец только прошлым летом перебрался в Бенфику, за которую успел сыграть 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. На ЧМ-2022 в его активе 1+1 за 5 матчей.

ЧМ-2022: как засчитали гол Месси в финале, который требуют переиграть – арбитр матча признал одну ошибку