Півзахисник Бенфіки та збірної Аргентини Енцо Фернандес залишається одним з найбажаніших гравців на трансферному ринку.

Челсі зробив пропозицію Бенфіці щодо Енцо Фернандеса – за аргентинця дають 120 млн євро і ще 10 млн бонусами, повідомляє журналіст Педро Алмейда.

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Втім, таку ж суму (120 млн євро) пропонують й інші англійські гранди – Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Повідомлялось і про неназваний клуб з Іспанії.

До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіку, за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.

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