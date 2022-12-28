Полузащитник Бенфики и сборной Аргентины Энцо Фернандес может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

Сразу два клуба обратились к Бенфике с предложением в 127 миллионов евро за новоиспечённого чемпиона мира Энцо Фернандеса. Об этом информирует A Bola.

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Сообщается, что эти предложения президенту Бенфики Рую Коште передал агент Жорже Мендеш. Согласно источнику, в самое ближайшее время предложение на 127 миллионов евро сделает еще один клуб.

По слухам, оба клуба представляют топовые чемпионаты – АПЛ и Ла Лигу.

Что интересно, клаусула Фернандеса составляет 120 миллионов евро.

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