Челси решил обойтись без услуг одного из своих приобретений безумного январского окна.

Полузащитник Андрей Сантос вернулся в Васко да Гама на правах аренды, информирует официальный сайт "синих". Соглашение рассчитано до 30 июня и предусматривает, что Челси полностью покроет зарплату 18-летнего игрока.

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В начале января лондонцы не пожалели отдать 12,5 млн евро за юного бразильца, но тот никак не мог получить разрешение на работу в Британии. Андрей успел съездить на Копа Америка U-20, где привел сборную Бразилии к победе в статусе капитана и лучшего бомбардира турнира. Впрочем, одолеть бюрократию и дебютировать за Челси перспективному хавбеку пока не суждено.

Добавим, что Васко только вернулся в элитный дивизион Бразилии. В прошлом сезоне на уровне Серии В Андрей выглядел очень солидно – 8 голов в 34 матчах.

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