Пока без Мудрика, но с Шевченко: 5 самых ужасных трансферов Челси в истории
28 февраля 17:07 - Читати українською
Старт карьеры Михаила Мудрика в Челси далек от идеального. Украинец принял участие в 6 поединках, но пока без результативных действий.
Критикуют нашего вингера немало фанатов, ведь пока самый дорогой украинец себя не оправдывает. Однако выводы делать еще рано. А вот осмотреться в недалекое прошлое и выделить действительно провальные трансферы можно. Это и сделал Футбол 24. Новое видео – уже на нашем YouTube канале.
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