Старт карьеры Михаила Мудрика в Челси далек от идеального. Украинец принял участие в 6 поединках, но пока без результативных действий.

Критикуют нашего вингера немало фанатов, ведь пока самый дорогой украинец себя не оправдывает. Однако выводы делать еще рано. А вот осмотреться в недалекое прошлое и выделить действительно провальные трансферы можно. Это и сделал Футбол 24. Новое видео – уже на нашем YouTube канале.