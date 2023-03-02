Челсі вирішив обійтися без послуг одного зі своїх придбань шаленого січневого вікна.

Півзахисник Андрей Сантос повернувся у Васко да Гама на правах оренди, інформує офіційний сайт "синіх". Угода розрахована до 30 червня і передбачає, що Челсі повністю покриє зарплатню 18-річного гравця.

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На початку січня лондонці не пошкодували віддати 12,5 млн євро за юного бразильця, але той ніяк не міг отримати дозвіл на роботу в Британії. Андрей встиг з'їздити на Копа Амеріка U-20, де привів збірну Бразилії до перемоги у статусі капітана і найкращого бомбардира турніру. Втім, здолати бюрократію і дебютувати за Челсі перспективному хавбеку поки не судилося.

Додамо, що Васко щойно повернувся до елітного дивізіону Бразилії. У минулому сезоні на рівні Серії В Андрей виглядав дуже солідно – 8 голів у 34 матчах.

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