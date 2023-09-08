Лондонский Челси в последний день трансферного окна предпринял попытку купить 18-летнего норвежца с нигерийскими корнями. Однако Брюгге отклонил предложение на 30 миллионов евро, утверждает Фабрицио Романо.

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По информации источника, скауты "синих" продолжат следить за прогрессом игрока, поскольку Антонио Нуса – один из главных талантов своего поколения. Накануне он дебютировал за сборную Норвегии. Форвард в товарищеском матче с Иорданией забил гол и отдал результативную передачу.

Кстати, последние два сезона Нуса провел в Брюгге, где пересекался с Романом Яремчуком. В нынешнем сезоне Антонио вернулся на свою родную позицию левого вингера и уже успел забить гол и отдать два ассиста за 6 матчей. Михаил Мудрик, играющий на этой позиции в Челси, не может похвастаться такими цифрами, хотя провел в Лондоне уже более семи месяцев.

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