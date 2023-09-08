Лондонський Челсі в останній день трансферного вікна здійснив спробу купити 18-річного норвежця з нігерійським корінням. Однак Брюгге відхилив пропозицію на 30 мільйонів євро, стверджує Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, скаути "синіх" продовжать стежити за прогресом гравця, оскільки Антоніо Нуса – один із найбільших талантів свого покоління. Напередодні він дебютував за дорослу збірну Норвегії. Форвард у товариському матчі Йорданією (6:0) забив гол та віддав результативну передачу.

До слова, останні два сезони Нуса провів у Брюгге, де перетинався з Романом Яремчуком. У нинішньому сезоні Антоніо повернувся на свою рідну позицію лівого вінгера й уже встиг забити гол і віддати два асисти за 6 матчів. Михайло Мудрик, який грає на цій позиції в Челсі, не може похизуватися такими цифрами, хоча провів у Лондоні вже понад сім місяців.

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