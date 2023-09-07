Болельщики Челси пока не впечатлены выступлениями Михаила Мудрика за их клуб.

Фанаты "синих" часто называют экс-звезду Шахтера "украинским Усейном Болтом", сообщает The Athletic.

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Мудрик с первых дней в клубе поразил всех невероятной скоростью. Защитник Уэсли Фофана даже заявил, что Михаил быстрее Килиана Мбаппе. Впрочем, болельщики Челси используют сравнение с Болтом скорее в негативном контексте. Мол, Мудрик на поле умеет только бегать и больше нечего.

Статистика явно не добавляет позитива украинскому легионеру – пока он отыграл за Челси 20 матчей (чуть больше 800 минут) и оформил всего 2 ассиста.

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