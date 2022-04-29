Лондонський клуб обрав пріоритетним варіантом для переговорів консорціум, який очолює американський бізнесмен Тодд Бьолі, інформує The Athletic.

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Зіграла ставка у розмірі 4 млрд фунтів, хоча в останній момент британець Джим Реткліфф пропонував 4,25 млрд. Наразі представники Челсі планують домовлятися з групою Бьолі, однак якщо виникнуть якісь проблеми, то решта претендентів ще отримають шанс. Американці вже мають чималий спортивний досвід, володіючи бейсбольним клубом Лос-Анджелес Доджерс.

Нагадаємо, британський уряд наклав жорсткі санкції на Челсі і Романа Абрамовича, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним. Фактично російського олігарха силою змусили продати клуб, проте жодної вигоди він не отримає. Частина грошей використається на фінансування Челсі упродовж найближчих років, а решту передадуть у фонд допомоги людям, які постраждали від війни в Україні.

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