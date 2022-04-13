Правительство острова Джерси заблокировало активы Романа Абрамовича на общую сумму около 7 миллиардов долларов США. Соответствующий приказ издал Королевский суд Джерси, сообщает Bloomberg.

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Также в помещении, которое может принадлежать россиянину, был проведен обыск. Ранее Абрамович подвергся ряду санкций от Великобритании, поскольку считается лицом, приближенным к президенту России. Теперь активы магната заблокировали и в оффшорной зоне, расположенной неподалеку от Туманного Альбиона.

Напомним, недавно 55-летний Абрамович был отстранен от управления Челси, но продать клуб олигарху пока не удалось. Будущее лондонского клуба, накануне вылетевшего из Лиги чемпионов, остается неопределенным.

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