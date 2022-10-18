Опорный полузащитник Челси и сборной Франции Н'Голо Канте выбыл на 4 месяца. Как информирует официальный сайт лондонского клуба, именно столько времени понадобится игроку для полного восстановления.

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Сообщается, что Канте перенес операцию по поводу травмы подколенного сухожилия. Полузащитник посетил специалиста из медицинского отдела клуба, чтобы изучить варианты реабилитации. В итоге игрок решил лечь под нож.

Ранее уже было подтверждено, что из-за своей травмы Канте не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира в Катаре.

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