Опорний півзахисник Челсі та збірної Франції Н'Голо Канте вибув на 4 місяці. Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, саме стільки часу знадобиться гравцю для повного відновлення.

Зірка Челсі отримав серйозну травму – збірна Англії ризикує залишитись без гравця основи на ЧС-2022

Повідомляється, що Канте переніс операцію щодо травми підколінного сухожилля. Півзахисник відвідав фахівця із медичного відділу клубу, щоб вивчити варіанти реабілітації. У результаті гравець вирішив лягти під ніж.

Раніше вже було підтверджено, що через свою травму Канте не братиме участі у майбутньому чемпіонаті світу в Катарі.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах – герой, Клопп круто підготувався та стримав Холанда