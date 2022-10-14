Защитник Челси и сборной Англии Рис Джеймс может пропустить Мундиаль из-за тяжелых повреждений.

Повреждение колена, которое Рис Джеймс получил во время матча Лиги чемпионов против Милана, оказалось серьезнее, сообщает Daily Mail.

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Защитнику может даже понадобиться операция, и его участие на чемпионате мира-2022 в составе сборной Англии находится под большой опасностью.

Отметим, что Джеймс провел 11 матчей за Челси в текущем сезоне, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.

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