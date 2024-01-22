Морейра покинул Лион и вернулся в расположение Челси, сообщает Фабрицио Романо.

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Вингер уже с понедельника должен был присоединиться к лондонцам и начать работу под руководством Маурисио Почеттино. Следует отметить, что Морейра выступает на позицию левого вингера, где играет и наш соотечественник Михаил Мудрик. Португалец также может сыграть справа в атаке.

В текущем сезоне Диего Морейра сыграл в 13 поединках во всех соревнованиях (успел сыграть за Челси перед переходом в Лион), но не отличался результативными действиями.

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