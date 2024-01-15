Миколенко стал одним из героев матча против Астон Виллы. Украинцу разбили голову, но это не помешало ему доиграть до конца и сохранить "сухими" собственные ворота, в частности отчаянно заблокировал попытку Мэтти Кеша. Благодаря этому Виталий стал лучшим игроком в поединке по оценке ряда статистических порталов.

Челси благодаря пенальти обыграл Фулхэм – большое возвращение, рекорд Почеттино и неприятный сигнал для Мудрика

А Михаил Мудрик снова не появился на поле в матче АПЛ, из-за чего Почеттино нарвался на критику фанатов Челси, – наставник выпустил на позицию левого вингера Бена Чилвелла. Украинец получает все меньше времени на футбольном поле, из-за чего можно задуматься даже о смене клуба (хотя бы в аренду). Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".