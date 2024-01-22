Морейра покинув Ліон та повернувся у розташування Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.

Челсі офіційно повернув найкращого гравця молодіжного ЧС-2023

Вінгер вже з понеділка мав приєднатись до лондонців та розпочати роботу під керівництвом Маурісіо Почеттіно. Слід зазначити, що Морейра виступає на позицію лівого вінгера, де грає і наш співвітчизник Михайло Мудрик. Португалець також може зіграти праворуч в атаці.

У поточному сезоні Дієго Морейра зіграв у 13 поєдинках у всіх змаганнях (встиг зіграти за Челсі перед переходом у Ліон), але не відзначався результативними діями.

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