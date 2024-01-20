Полузащитник Чезаре Казадеи досрочно завершил аренду в Лестере и вернулся в Челси.

Лондонский клуб объявил о завершении аренды 21-летнего итальянского центрхава Чезаре Казадеи. Он вернулся в расположение Челси, сообщает официальный сайт "синих".

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За первую половину сезона 2023/24 полузащитник сыграл в составе Лестера 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Теперь итальянец будет тренироваться с Михаилом Мудриком и другими футболистами Челси, пытаясь получить место в составе команды Маурисио Почеттино.

Летом 2022 года Челси заплатил Интеру за перспективного футболиста почти 15 миллионов евро. Чезаре Казадеи ездил на сборы в США вместе с первой командой, но закрепиться в составе Челси пока не сумел.

Напомним, летом 2023 года Казадеи стал лучшим бомбардиром чемпионата мира U-20. Итальянский полузащитник забил 7 голов и отдал 2 ассиста, а также был признан лучшим игроком турнира.

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