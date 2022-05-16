Очередное заявление немец сделал после поражения от Ливерпуля в финале Кубка Англии. "Похоже, мы теряем ключевых игроков. Мы теряем, конечно, Тони, мы теряем Андреаса. Это жестко, там образуется пустота", – сказал Тухель.

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Напомним, главный тренер Челси одним из первых подтвердил, что Антонио Рюдигер не останется в команде. Теперь специалист повторил это действие в отношении другого центрального защитника – Андреаса Кристенсена.

Ранее сообщалось о якобы лояльной позиции датчанина, готового подписать новый контракт. Однако заявление Тухеля намекает, что договориться не удалось. Следовательно, у Кристенсена есть все шансы оказаться в Барселоне, которая заинтересована в его бесплатном подписании.

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