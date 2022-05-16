Чергову заяву німець зробив після поразки від Ліверпуля у фіналі Кубка Англії. "Схоже, ми втрачаємо ключових гравців. Ми втрачаємо, звісно, Тоні, ми втрачаємо Андреаса. Це жорстко, там утворюється порожнеча", – сказав Тухель.

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Нагадаємо, саме головний тренер Челсі одним із перших підтвердив, що Антоніо Рюдігер не залишиться в команді. Тепер фахівець повторив цю дію щодо іншого центрального захисника – Андреаса Крістенсена.

Раніше повідомлялося про нібито лояльну позицію данця, який був готовий підписати новий контракт. Проте заява Тухеля натякає, що домовитися не вдалося. Відтак, Крістенсен має усі шанси опинитися у Барселоні, яка зацікавлена у його безкоштовному підписанні.

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