Реал второй год подписывает топового центрбека на правах свободного агента. Челси не смог убедить Рюдигера остаться, который решил перебраться в Мадрид.

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По информации The Athletic, 29-летний футболист уже прошел медосмотр и поставил подпись под личным контрактом. Реал объявит о трансфере после финала Лиги чемпионов. Отмечается, что зарплата Рюдигера составит около 10 млн евро за сезон. Также игрок получит подъемные. Кроме того, мадридцы прописали сумму выкупа 400 миллионов.

Напомним, Рюдигер перешел в лондонский Челси из Ромы летом 2017 года. В этом сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых забил три гола.

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